В России резко выросли закупки дорожных камер

Российские власти стали закупать гораздо больше дорожных камер. В прошлом году количество заказов на комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД в стране выросло в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом. Переводя на количество закупок – их число увеличилось с 97 до 239. При этом всего за заключение контрактов по дорожным камерам в прошлом году власти потратили полтора миллиарда рублей. Ежемесячно российские водители получают штрафов примерно на пять миллионов рублей.

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За прошедший год в Московской области дорожные камеры выписали 4111 штрафов на общую сумму 171 миллион рублей. Таким образом водители Подмосковья приносили в бюджет около 14,5 миллиона рублей ежемесячно. На сегодняшний день Россия входит в тройку лидеров по количеству функционирующих дорожных камер — впереди Китай и США. За прошлый год число комплексов выросло на 12 процентов. В нынешнем году специалисты ожидают аналогичный прирост.

За последние пять лет количество дорожных камер увеличилось примерно на 13 тысяч. Причем большинство комплексов разместили в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». В нынешнем году власти собираются установить чуть больше 900 камер. Таким образом, общее число средств фотовидеофиксации в стране превысит 23 тысячи.

В середине апреля стало известно, что в России могут отключить около 70 процентов дорожных камер. Это связано с тем, что большинство комплексов не соответствуют новым стандартам.