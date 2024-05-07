С молотка пустят редкий 40-летний Lamborghini в кузове тарга

Lamborghini Итальянские инженеры совместно с тюнерами из ателье Bertone разрабатывали двухдверку в качестве конкурента Porsche 911 и моделям Ferrari. С 1981 по 1988 годы специалисты собрали всего 410 спорткаров. Экземпляр, который будет выставлен на торги, сохранился в превосходном состоянии. Начальную стоимость уникального автомобиля представители аукционного дома раскроют накануне торгов.

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Lamborghini Jalpa представили на Женевском автосалоне в 1981 году. Несмотря на дизайн, выполненный в стиле легендарного Countach, двухдверке не удалось приковать к себе все внимание посетителей. Причиной тому стал прототип внедорожника Lamborghini LM001, который итальянская марка показала в рамках того же мероприятия.

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

Спорткар получил съемную жесткую крышу, независимую подвеску, а также дисковые тормоза. В движение Jalpa приводит 3,5-литровый алюминиевый V8, который разместили в задней части машины. Отдача мотора составила 255 лошадиных сил. Агрегат укомплектовали пятиступенчатой «механикой».

За семь лет производства итальянский производитель выпустил всего 410 экземпляров Jalpa. Представленный суперкар с красным кузовом и черным кожаным салоном, а также аудиосистемой Alpine и штатным кондиционером пребывает в отличном состоянии. За свою историю спорткар проехал всего 30 тысяч километров.

В начале февраля в России предлагали купить Lamborghini Huracan Sterrato. За внедорожный суперкар, который находился в США, просили 49 миллионов рублей.