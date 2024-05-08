В Белоруссии появились «официальные» Audi А6 2024 модельного года

Вариант 2024 модельного года отличается иным пластиковым оперением, другим дизайном легкосплавных дисков, более богатой цветовой палитрой, изменённой отделкой салона и расширенным оснащением. Главная примета рестайлинга — рисунок решётки радиатора, где вместо горизонтальных прутьев применены крупные ячейки.

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Как отмечает белорусское издание AV, стоимость седанов стартует от 59 000 евро (5 800 000 рублей). Гамма версий включает бензиновые 45 TFSI (245 л.с.) и 55 TFSI (340 л.с.), а также дизельные 40 TDI (190 л.с.) и 45 TDI (249 л.с.). Все варианты оснащены мягкогибридным «довеском».

В год наши соседи продают порядка 600 новых Audi: логично предположить, что часть автомобилей затем попадает на территорию России, так как «четыре кольца» официально свернули российские продажи. Для сравнения, в 2021 году россияне приобрели 16 171 немецких машин.

Между тем, в России появилась возможность купить новые грузовики Volkswagen. Как рассказали редакции Quto менеджеры автосалона, в компании постарались привезти самые разные варианты коммерческих машин: это несколько десятков «Транспортёров», «Мультивэнов» и «Крафтеров».