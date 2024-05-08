В Белоруссии появились «официальные» Audi А6 2024 модельного года
Вариант 2024 модельного года отличается иным пластиковым оперением, другим дизайном легкосплавных дисков, более богатой цветовой палитрой, изменённой отделкой салона и расширенным оснащением. Главная примета рестайлинга — рисунок решётки радиатора, где вместо горизонтальных прутьев применены крупные ячейки.
Как отмечает белорусское издание AV, стоимость седанов стартует от 59 000 евро (5 800 000 рублей). Гамма версий включает бензиновые 45 TFSI (245 л.с.) и 55 TFSI (340 л.с.), а также дизельные 40 TDI (190 л.с.) и 45 TDI (249 л.с.). Все варианты оснащены мягкогибридным «довеском».
В год наши соседи продают порядка 600 новых Audi: логично предположить, что часть автомобилей затем попадает на территорию России, так как «четыре кольца» официально свернули российские продажи. Для сравнения, в 2021 году россияне приобрели 16 171 немецких машин.
Между тем, в России появилась возможность купить новые грузовики Volkswagen. Как рассказали редакции Quto менеджеры автосалона, в компании постарались привезти самые разные варианты коммерческих машин: это несколько десятков «Транспортёров», «Мультивэнов» и «Крафтеров».