Tesla хочет тестировать роботакси в Китае

Илон Маск во время недавнего визита в Китай заявил, что хочет протестировать полноценную систему беспилотного вождения, или FSD, в Китае — втором по важности рынке для Tesla после США. Машины с FSD он намерен использовать в качестве такси. По данным китайских источников, на которые ссылается China Daily, местное правительство готово поддержать этот проект.

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Китайские власти одобрили идею Tesla «провести несколько испытаний роботакси в стране», а также выразили надежду, что она подаст хороший пример другим.

При этом на широкое использование FSD разрешения они пока не дали. Кроме того, перед этим еще предстоит получить разрешение на сбор и передачу данных, которые необходимы для «умных» систем. Этот вопрос во время поездки Маска в Китай подробно не обсуждался, говорят источники.

Ранее Маск заявил, что Tesla представит свое роботакси 8 августа — концепт, над которым компания работает уже не первый год.

Китай и до этого давал понять, что открыт для компаний-разработчиков передовых технологий, которые можно испытывать на территории страны для взаимной выгоды. Премьер Госсовета КНР Ли Цян назвал работу Tesla «успешным примером китайско-американского торгово-экономического сотрудничества».

Тем временем продажи Tesla в Китае падают. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), спрос на электрокары, построенные на местной гигафабрике, в апреле снизился на 18 процентов в годовом сравнении, до 62 тысяч машин. В то же время местные марки укрепляют позиции: BYD, к примеру, продал 312 тысяч машин — в полтора раза больше, чем в апреле 2023-го.