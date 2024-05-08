Автомобили Aurus будут выпускаться при поддержке китайского партнера

Премиальные автомобили Aurus будут производиться на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге в партнерстве с китайским автопроизводителем.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на автоэксперта Максима Кадакова.

«Это точно будет один из китайских производителей. Наиболее вероятным, как мне видится, это может быть бренд Hongqi, хотя не исключены коллаборации с другими производителями», — сказал Кадаков.

По словам эксперта, на предприятии скорее всего, также будут собирать премиальные китайские автомобили.

Автомобили Aurus начнут выпускаться на бывшем российском заводе Toyota, который расположен в Санкт-Петербурге, до конца 2024 года. По словам и.о. вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова, площадка давно передана бренду. О том, какие первые автомобили сойдут с конвейера предприятия, неизвестно.

До этого компания Aurus представила обновленную версию модели Senat. Автомобиль получил новую радиаторную решетку, капот из алюминия, адаптивные матричные фары, фонари в новом дизайне со светодиодами. В салоне появились цифровое зеркало заднего вида и функция ночного видения, система кругового обзора и функция контроля утомляемости водителя, новая мультимедийная система NAMI MM-System. Оптимизировано расположение рулевой колонки и других органов управления.