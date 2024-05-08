Водителей опять напугали болезнями от долгого сидения за рулем

Из-за долгого нахождения за рулём в неудобном положении у автомобилистов может развиться ряд болезней. Как подчеркнул врач-уролог и эндокринолог Андрей Лычагин, главное правило для водителей — посадка должна быть комфортной. В противном случае вождение может привести к проблемам со здоровьем.

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«Нахождение за рулём автомобиля должно быть максимально комфортным. В первую очередь, это вопрос техники безопасности — водителю не следует слишком близко садиться к рулю, чтобы снизить ущерб для себя в случае аварийных ситуаций. Расстояние должно быть на уровне полусогнутой руки. Если водитель не соблюдает это правило и сидит в неудобном положении, то у него напрягаются мышцы спины. Это может вызвать нарушения функции нервных окончаний, которые идут в малый таз. В результате есть риск развития так называемого синдрома хронической тазовой боли», — отметил медик.

По его словам, при возникновении синдрома водитель испытывает постоянную сильную боль в районе таза, которую многие, в том числе водители большегрузов, путают с простатитом.

Помимо этого, неудобная посадка может стать причиной развития миофасциального синдрома. Проявляется он в виде сильной боли в окружающих позвоночник мышцах.

«Кресло водителя должно быть максимально удобным. Также полезно использовать различные массажёры для тела, которые будут разгонять кровоток», — заключил эксперт.

Ранее Врач Мелехин объяснил, как машины отбирают здоровье. Ежедневная езда на автомобиле приводит к возникновению множества опасных заболеваний. При активном использовании машины важно соблюдать ряд рекомендаций. В противном случае проблем со здоровьем не избежать.