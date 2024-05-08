Россияне активно интересуются покупкой подержанных прицепов-дач

Как отмечают аналитики сервиса, спрос на подержанные дома на колёсах за март-апрель вырос на 13,3%. Самыми востребованными оказались прицепы-дачи, на которые пришлось 58,67% спроса. На втором месте кастенвагены, то есть автодома на базе цельнометаллического фургона, с долей 12,23%. Замыкают тройку лидеров дома-вагоны (7,67%).

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Предложение автодомов б/у также выросло: с января-февраля этот показатель увеличился на 7,9%. Средняя цена таких кемперов составила 948 000 рублей. Но прицеп-палатку можно приобрести, заплатив 120 000 рублей. Больше всего будет стоить полуинтегрированный вариант — 6 399 500 рублей.

Число новых домов на колёсах за первые месяцы весны на платформе Авито Авто увеличилось на 25,6%. При этом средняя цена составляет 655 000 рублей. Здесь лидером по числу объявлений являются прицепы-дачи (97,03%). Ими интересовались 82,64% посетителей онлайн-платформы.

Между тем, власти России решили взяться за регулирование кемперов. При этомсама отрасль по созданию автодомов, а также специализированных автоприцепов для путешествий сейчас почти полностью отсутствует.