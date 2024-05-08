Представлен обновленный Land Rover Defender с самым мощным «дизелем»

Land Rover Defender обновился, стал мощнее и комфортнее. Defender L663, представленный четыре года назад, освежили. Внешне внедорожник почти не изменился, но получил новые опции «для роскошных путешествий», оптимизированный набор пакетов дополнительного оборудования и особую версию Sedona Red. Не обошли стороной и двигатель: «Дефендеру» достался новый мотор D350 — самый мощный «дизель» в его истории.

© Motor.ru

Обновленный Land Rover Defender получил модернизированный дизельный мотор D350. Он развивает 345 лошадиных сил, что на 49 сил больше, чем у D300. Крутящий момент вырос на 50 Нм, до 700 Нм. Помимо отдачи, инженеры увеличили скорость отклика. Другие варианты, включая флагманский V8, остались в прежнем виде.

Остальные новшества касаются уровня комфорта: в ряде комплектаций доступен пакет Signature Interior Pack, стандартный для Defender X и V8. Он добавляет электрорегилуровку передних сидений в 14 направлениях, функции обогрева, вентиляции и памяти, а также поддерживающие подголовники с крылышками. Дополнен пакет более приятными на ощупь материалами отделки и кармашками для хранения мелочей.

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

Для «длинного» Defender 130 доступен пакет Captain's Chairs с «капитанскими» креслами второго ряда с тонкими подлокотниками и довольно большим расстоянием между ними, благодаря которому пассажирам будет легче пробираться к третьему ряду.

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

К слову, среди пересмотренных пакетов также есть Cold Climate Pack с различными обогревами и версия для очень холодного климата, буксировочный комплект, наборы с различными помощниками и пневмоподвеской. А Convenience Pack добавит регулируемый свет в салоне, аудиосистему Meridian, холодильник и плавное закрытие пятой двери.

Еще одна новинка — спецверсия 110 Sedona Edition, названная в честь города Седона в штате Аризона. У нее темно-красный оттенок кузова Sedona Red, вдохновленный местным рельефом, темный декор, дополнительный багажник и 22-дюймовые колеса Gloss Black. На капоте есть наклейка, изображающая топографию Седоны. Продавать такой вариант будут только один год.

Тем временем Land Rover готовится представить самый мощный и быстрый Defender. Внедорожник с приставкой Octa получит адаптивную пневмоподвеску 6D Dynamics и «битурбовосьмерку» BMW с 48-вольтовой надстройкой. Дебютирует Defender Octa до конца нынешнего года.