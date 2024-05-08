ГИБДД готовится к рейду на электросамокатчиков

В Госавтоинспекции Москвы планируют провести с 10 по 12 мая рейд среди самокатчиков и велосипедистов, передает телеграм-канал ведомства.

Как сообщили в пресс-службе, основная цель – сократить количество нарушений при использовании электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также велосипедов. Автоинспекторы расскажут о правилах передвижения на СИМ, а также напомнят о необходимости ношения защитной экипировки.

Также в ведомстве добавили, что ГИБДД убедительно просит москвичей соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными на дороге и относиться ответственно к своей безопасности.

Ранее депутат Государственной думы Сергей Колунов предложил ограничить максимальную скорость передвижения СИМ в зонах движения пешеходов до 8 километров в час. По его мнению, изменение правил дорожного движения поможет снизить показатели аварийности.