BMW показала новую M4 CS

В модельном ряду марки новинка займет место между M4 Competition M xDrive и лимитированной M4 CSL, причем от последней ей достался 550-сильный двигатель с кованым коленвалом и распечатанной на 3D-принтере головкой блока цилиндров. С места до ста M4 CS разгоняется на 0,1 секунды быстрее обычной M4 Competition Coupé M xDrive и на 0,3 — M4 CSL, у которой ведущими являются только задние колеса.

© Motor.ru

В иерархии спорткаров BMW M новая M4 CS займет нишу между M4 Competition Coupé M xDrive и M4 CSL. От последней тут двигатель — рядная бензиновая «битурбошестёрка» 3.0, которая используется как основа мотора M4 GT3. Агрегат развивает 550 сил и 650 Нм и сочетается с восьмидиапазонным автоматом M Steptronic. В спринте до ста M4 CS быстрее CSL (3,7 с), однако до второй «сотни» машины разгоняются с разницей в 0,4 секунды — причем не в пользу новичка. Максималка тоже отличается: 307 километров в час у M4 CSL и 302 — у M4 CS.

© BMW

© BMW

© BMW

В отличие от лимитированной двухдверки, которая идет только с задним приводом, CS имеет полноприводную трансмиссию M xDrive с активным задним дифференциалом. На машине пересмотрена кинематика всех подвесок и углы развала колес, установлены перекалиброванные электронноуправляемые амортизаторы, вспомогательные пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости. Заодно изменены настройки электромеханического усилителя руля M Servotronic, стабилизирующей электроники и режимов системы M Dynamic Mode. Как результат — полный круг Нюрбургринга за 7 минут 21,989 секунды, на шесть с лишним секунд быстрее обычной M4 Competition.

© BMW

© BMW

© BMW

Впрочем, и весит M4 CS меньше. Разница небольшая — около 20 килограммов, но она тоже вносит свой вклад. Крыша, капот, передний сплиттер и задний диффузор сделаны из армированного углеволокном пластика. Штатно на машине стоят тормоза M Compound, кованые разноразмерные колеса, облегченная выпускная магистраль с титановым глушителем (минус 4 кг) и кресла-ковши M Carbon. За доплату можно заказать углерод-керамику, гоночные слики и комплект алюминиевых распорок для передней части кузова.

© BMW

© BMW

© BMW

Также в стандартное оснащение M4 CS включена система M Drive Professional. Она дает доступ к функции M Drift Analyser, оценивающей боковые скольжения, и M Laptimer, которая предоставляет подробные данные о прохождении трассы и позволяет делиться ими с друзьями. Кроме того, есть продвинутый трекшн-контроль — аж с десятью уровнями вмешательства. Выпускать M4 CS будут на заводе BMW Group Plant Dingolfing. Старт производства намечен на июль этого года, но заказы начнут принимать уже в конце мая. В США двухдверку оценили в 123 500 долларов, что соответствует 11,3 миллиона рублей.