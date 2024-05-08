Переднеприводный электробус МАЗ для аэропортов пришлось дорабатывать

В прошлом году Минский автозавод представил новую аэродромную машину. Электрический МАЗ-271 оснащён шестью дверями, мощной системой кондициониования и системой опускания пола. Его ширина — 3190 мм, длина — 14 480 мм, а высота — 3250 мм, то есть машина, адресованная аэопортам, намного шире, длиннее и выше обычных городских электробусов.

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Предполагалось, что инновационный автобус МАЗ-271Е будет оснащён цифровыми камерами вместо привычных зеркал заднего вида. Однако транспортная служба аэропорта Пулково, где новинка проходит тестовую эксплуатацию, попросила вдобавок установить и обычные зеркала.

Перроный электробус, рассчитанный на перевозку до 100 пассажиров, оборудован тяговым электродвигателем мощностью 245 л.с. Ёмкость литий-фосфатного аккумулятора может варьироваться от 126 до 270 кВт·ч. Минимальный пробег на полной зарядке составляет 80 км.

И продолжая тему. Ликинский автобусный завод готовит городскую модель нового поколения. Отечественная новинка под названием Citymax 12 будет иметь кузов длиной ровно 12 метров, при том, что нынешний ЛиАЗ-529256 сразу на 41 сантиметр длиннее, но пассажиров вмешает меньше.