В продажу поступил обновленный Genesis GV70

Премиальному корейскому кроссоверу подправили внешность и переделали интерьер. На домашнем рынке модель теперь доступна только с бензиновыми турбомоторами, зато топовый V6 предусмотрен и для заднеприводных машин.

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Первые фото рестайлингового кроссовера Genesis GV70 опубликовали в апреле. А теперь такой SUV полностью рассекречен, в родной Корее дан старт продажам. Напомним, построенная на заднеприводной платформе модель длиной 4,7 метра дебютировала под конец 2020 года, ее главными конкурентами считаются BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Минувший год кросс закончил на домашнем рынке в «плюсе»: реализовано 34 474 единицы, что на 17% больше, чем в 2022-м. Всего же с момента премьеры по всему миру продано более 200 000 экземпляров.

Внешне GV70 мало изменился. Следом за остальными свежими моделями бренда кроссовер обрел модернизированную радиаторную решетку – на ней теперь двойная сетка. Фирменную двухполосную оптику оставили, при этом в фарах используется матричная технология MLA (Micro Lens Array). Еще подретушировали бамперы, вдобавок модель обзавелась 19-дюймовыми колесами нового дизайна.

Как и прежде, покупателям также доступен «подогретый» Genesis GV70 Sport. У такого кроссовера оригинальная решетка, более агрессивный обвес и 21-дюймовые колеса. Кроме того, «спортивный» вариант получил трапециевидные патрубки выпускной системы вместо круглых.

Салон переделан более масштабно. Модель перешла с отдельных экранов приборки и мультимедийной системы на единое 27-дюймовое табло (аналогичный дисплей есть у рестайлинговых седана Genesis G80 и кроссовера Genesis GV80). По центру все так же красуется овальный элемент, но вместо блока управления «климатом» в нем теперь дефлекторы обдува. Сам блок заменили и перенесли ниже. Еще GV70 достался новый руль (у версии Sport он усеченный). Наконец, заявлено об улучшенной шумоизоляции.

Турбодизель 2.2 (202 л.с.) из гаммы исключен – по крайней мере, в Корее. Бензиновые моторы реформы не затронули: это турбочетверка 2.5 T-GDI (304 л.с.) и битурбированный V6 3.5 T-GDI (380 л.с.), оба двигателя сочетаются с восьмиступенчатым автоматом. Но если раньше Genesis GV70 с топовым V6 был исключительно полноприводным, то теперь этот мотор предусмотрен и для машин с задним приводом. В Genesis также сообщили о том, что перенастроили подвеску и рулевое управление. Кстати, у модели еще имеется электрический вариант, его обновят позже.

Цена рестайлингового Genesis GV70 начинается с отметки 53 800 000 вон, что эквивалентно примерно 3 604 000 рублей по текущему курсу.