В России падают продажи китайских машин

Бренды из КНР все еще доминируют на российском рынке, но апрель отметился спадом спроса. Лидер сегмента Haval потерял 10 процентов покупателей по сравнению с мартом 2024 года, продав в апреле 14,6 тысячи машин. У Chery снижение меньше — на четыре процента, до 12,9 тысячи автомобилей, а у Geely наиболее чувствительное — на 24 процента, до 11,5 тысячи, подсчитали в банке «Открытие».

Драйвером продаж Haval и по совместительству самой популярной иномаркой в РФ остался недорогой кроссовер Jolion. На нем в апреле остановили выбор 6,1 тысячи покупателей (минус пять процентов к марту).

У Geely наиболее востребован самый дорогой кроссовер — Monjaro. Но и его продажи сильно просели с ограничением параллельного импорта: на 35 процентов до 3,3 тысячи машин.

Апрельский результат марок Great Wall тоже оказался более скромным. Tank продал 2,4 тысячи машин (минус восемь процентов), пикапы самого GW достигли тысячной планки, Wey реализовала менее сотни машин.

Китайские марки, чтобы подстегнуть падающий спрос, продолжают предлагать прямые скидки: Monjaro, например, в начале мая стал доступнее на 250−450 тысяч рублей. А Ora («дочка» Great Wall) на 400 тысяч снизила цену хэтчбека 03 в богатом исполнении Premium.

При этом Changan, наоборот, поднял цены на один-два процента, несмотря на девятипроцентное апрельское падение продаж — до 8,4 тысячи машин. Ту же политику избрал GAC.

Похвастаться увеличением продаж в апреле смогли только Omoda, Jetour и Jaecoo (все три подконтрольны Chery).