Названы главные конкуренты новой модели «Москвич»

Завод «Москвич» начнёт выпуск и продажу нового семейного кроссовера до конца 2024 года. В качестве прототипа «восьмёрки» выступил китайский JAC Sehol X8 Plus. Аналитическое агентство «Автостат» опросило дилеров, которые рассказали о том, что ждёт новинку на российском рынке.

По мнению директора «Авилон Москвич» новинка будет конкурировать с Chery Tiggo 7 PRO, Tiggo 8 и GAC GS8. Специалист уверен, что ценовая политика компании «Москвич» не обойдет стороной новой кроссовер, «и мы получим продукт по лучшей цене в сегменте».

По словам руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH, «Москвич 8» заменит россиянам Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, которые официально больше не поставляются в Россию. По его словам, новинка будет соперничать с Chery Tiggo 8 и Geely Okavango.

Представитель дилерской сети «РОЛЬФ» отметил, что пока рано делать прогнозы по объёмам реализации автомобиля.

Напомним, модель будет оснащаться 174-сильным бензиновым двигателем и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Так как исходный «китаец» располагается только передним приводом, скорее всего, и его российский родственник будет иметь трансмиссию 4х2.