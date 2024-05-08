Подсчитано, на сколько за год подорожала Lada Granta

АвтоВАЗ не обновлял прайс-листы с ноября прошлого года. Однако за год самый популярный тольяттинский автомобиль ощутимо подорожал. В апреле прошлого года отечественный автомобиль в базовой комплектации Standard с 8-клапанным 90-сильным мотором продавалась за 678 300 рублей. Сейчас та же версия стоит 699 900 рублей. Заметнее всего прибавила в цене Granta с 16-клапанным 106-сильным двигателем — на 124,4 тыс. рублей.

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Годом ранее АвтоВАЗ возобновил продажи Lada Granta с этим силовым агрегатом, тогда модель продавалась минимум за 865 500 рублей. За эти деньги автомобилисты получали две подушки безопасности, обогрев передних сидений, кондиционер и аудиосистему. Сейчас эта версия Comfort оценивается в 989 900 рублей. Разница достигает 124 400 руб.

Сейчас самая дорогая версия Granta с 8-клапанным мотором и «механикой» оценивается в 1 015 900 рублей, а с 16-клапанным агрегатом — в 1 045 900 рублей. Кроме того, доступна версия с «автоматом» и 1,6-литровым мотором на 98 л.с. Её стоимость на данный момент составляет 1 176 900 рублей.

Глава тольяттинского автогиганта Максим Соколов объявил о грядущем повышении стоимости выпускаемой продукции в ближайшее время. Пересмотреть цены решено в связи с ростом себестоимости.

При этом, по словам Соколова, индексация цен не затронет базовые модели, в том числе Granta и Vesta в начальных комплектациях.