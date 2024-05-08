ГИБДД: за неправильное крепление номера могут отобрать права

У водителя могут отобрать права за попытку скрыть номер автомобиля от камер наблюдения. Об этом сообщает портал Njcar.ru со ссылкой на представителя ГИБДД.

Как отмечается, автомобилисты практикуют установку номерной таблички наизнанку. Согласно пункту 3.4 ГОСТа Р-50577-93, флаг России должен быть представлен в виде прямоугольника с тремя горизонтальными полосами: белой, синей и красной. Из-за установки номера некорректным образом теряются цвета триколора, говорится в публикации.

За подобное нарушение водителя могут оштрафовать на пять тысяч рублей, следует из части 2 статьи 12.2 КоАП. Кроме того, нарушитель может лишиться прав на срок от одного до трех месяцев, подчеркивается в статье.

Ранее адвокат Анатолий Миронов в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что за перевозку слишком больших грузов на дачу и за их неправильное размещение в машине могут грозить штрафы до пяти тысяч рублей. Как уточнил эксперт, массивный груз должен быть размещен в машине так, чтобы он не упал и не ограничивал обзор для водителя.