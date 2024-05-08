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ГИБДД: за неправильное крепление номера могут отобрать права

У водителя могут отобрать права за попытку скрыть номер автомобиля от камер наблюдения. Об этом сообщает портал Njcar.ru со ссылкой на представителя ГИБДД.

ГИБДД: за неправильное крепление номера могут отобрать права
© globallookpress.com

Как отмечается, автомобилисты практикуют установку номерной таблички наизнанку. Согласно пункту 3.4 ГОСТа Р-50577-93, флаг России должен быть представлен в виде прямоугольника с тремя горизонтальными полосами: белой, синей и красной. Из-за установки номера некорректным образом теряются цвета триколора, говорится в публикации.

За подобное нарушение водителя могут оштрафовать на пять тысяч рублей, следует из части 2 статьи 12.2 КоАП. Кроме того, нарушитель может лишиться прав на срок от одного до трех месяцев, подчеркивается в статье.

Ранее адвокат Анатолий Миронов в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что за перевозку слишком больших грузов на дачу и за их неправильное размещение в машине могут грозить штрафы до пяти тысяч рублей. Как уточнил эксперт, массивный груз должен быть размещен в машине так, чтобы он не упал и не ограничивал обзор для водителя.

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