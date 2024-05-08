Названы лучшие автомобили с пробегом стоимостью до миллиона

Россияне могут приобрести на вторичном рынке надежную машину стоимостью до 900 тысяч рублей. Об этом сообщает портал Naavtotrasse.ru со ссылкой на одного из дилеров.

В списке таких автомобилей — Hyundai Elantra 2011 — 2013 годов выпуска с пробегом в 150 — 200 тысяч километров, с механической трансмиссией и двухлитровым мотором. Также за указанную выше сумму можно приобрести Skoda Octavia, которая пользуется спросом в России. Речь идет об автомобиле, оснащенном 1,6-литровым мотором и АКПП 2010 — 2012 годов выпуска. Пробег такой машины составляет порядка 200 тысяч километров, говорится в публикации.

Среди других бюджетных вариантов — Nissan Qashqai в первом поколении 2008 — 2010 годов производства, Renault Duster 2010 — 2012 годов выпуска с полным приводом и небольшим пробегом в 100 — 150 тысяч километров, а также Mazda 6 2008 — 2011 годов выпуска.

Автоэксперты рассказали, когда в России снизятся цены на автомобили

Ранее сообщалось, что, по данным сервиса «Авто.ру Оценка», средняя стоимость автомобиля с пробегом в России продемонстрировала снижение третий месяц подряд. При этом цена на новый автомобиль, наоборот, увеличилась.