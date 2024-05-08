Минский моторный завод выпустил коллекцию носков

Фирменные носки будут продаваться через официальные магазины ММЗ. Стоимость одной пары составит до 8 белорусских рублей (226 российских). Пока готовы только женский вариант 25 размера (37-38) и мужской 27 размера (41-42).

Надписи придуманы следующие: «Работаю на двигателе внутреннего сгорания», «Завожусь с полуоборота», «ММЗ — это сила!», «Мой блок вам в плечи», «Аллергия на низкие обороты», «Спокойно, работают профессионалы!».

Добавим, что фирменные носки выпускают многие белорусские промышленники. Такую продукцию можно найти на прилавках сувенирных лавок Минского автомобильного, Минского трактороного и Белорусского автомобильного заводов.

И продолжая тему белорусской промышленности. Инновационный автобус МАЗ пришлось внепланово дорабатывать. Итак, в прошлом году Минский автозавод представил новую аэродромную машину — электрический МАЗ-271.

Он оснащён шестью дверями, мощной системой кондициониования и системой опускания пола. Его ширина — 3190 мм, а длина — 14 480 мм, то есть машина, адресованная аэопортам, намного крупнее обычных городских электробусов.