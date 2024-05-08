В Omoda объяснили ситуацию с лопающейся подвеской

Китайский производитель объяснил ситуацию с сервисной кампанией на рынке Малайзии. В российском офисе фирмы отметили, что знают о ситуации, но на сегодняшний день предпосылок для объявления отзыва в нашей стране нет. Тем не менее, ради заботы о своих клиентах в компании объявили акцию, в рамках которой владельцы автомобилей могут бесплатно проверить подвеску, в том числе заднюю балку, проблемы с которой обнаружились в Азии.

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«Нам известна ситуация у коллег в Малайзии. Это единичный случай, зарегистрированный на иностранном рынке. На текущий момент на рынке РФ продано более 40 000 автомобилей и подобных ситуаций не было», — подчеркнули в пресс-службе Omoda.

Тем не менее, российские владельцы кроссоверов C5 с передним приводом могут пройти диагностику ходовой части за счёт производителя в ближайшем дилерском центре. При этом в компании подчеркнули, что никаких предпосылок для объявления сервисной кампании в нашей стране нет.

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Записаться на диагностику подвески россияне могут как напрямую через наиболее удобный дилерский центр, так и через мобильное приложение MyOMODA.

Ранее сообщалось, что Omoda отзывает 600 кроссоверов из-за дефекта подвески. Подразделение китайского бренда в Малайзии объявило сервисную кампанию, под действие которой попали 600 паркетников C5. Отзыв был объявлен после тщательного расследования инцидента, произошедшего в конце апреля — тогда у автомобиля во время движения переломилась задняя балка.