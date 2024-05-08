Гаишники назвали количество оштрафованных водителей на М-12 за сокрытие госномеров

За четыре месяца инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками госкомпании «Автодор» привлекли к ответственности более 700 автомобилистов, которые при выезде на магистраль закрыли госномера на своих машинах.

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«Здесь закреплены в республике экипажи специального батальона ГИБДД, которые на ежедневной основе осуществляют контроль за движением транспортных средств и за выявлением нарушений, в том числе нечитабельных, номеров скрытых», — заявил глава филиала госкомпании в Казани Александр Умеренков.

Так, с начала 2024 года на территории Чувашии было проведено шесть рейдов, во время которых поймали 22 нарушителя. В Татарстане за то же время провели 3 облавы, в результате которых к ответственности привлекли более 50 водителей.

В «Автодоре» напомнили, что сегодня размер штрафа за нечитаемый номер составляет 500 рублей, за сокрытый умышленно — 5 000 рублей. При этом если нарушение повторяется, то водитель может лишиться прав на срок от 1 до 3 месяцев.

«Многие водители, смотря соцсети, говорят, что кто-то не попадается, кто-то, так сказать, играет в русскую рулетку. Кто-то считает, что им дешевле проезд по штрафам. Сейчас рассматривается вопрос об увеличении административных наказаний, вводят до лишения от года до полутора лет», — отметил Умеренков.

По словам топ-менеджера, если на транспортном средстве не читается госномер, то это значительно затрудняет процесс списания платы за проезд. При этом он подчеркнул, что любой автомобиль, который попал под камеры, «обязательно определят и распознают, просто на это потребуется время».