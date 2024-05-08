Chery запатентовала в России логотип суббренда Luxeed

Китайская автомобилестроительная компания Chery Automobile запатентовала в России логотип для своего суббренда Luxeed. Его изображение опубликовали в Telegram-канале «Автопоток».

Luxeed является премиальным подразделением Chery. Сам бренд был запатентован еще в августе 2023 года. Логотип похож на логотип другого суббренда производителя — Exeed. Основное отличие заметно в разделенной надвое литере «X».

Напомним, что первой моделью Luxeed стал седан S7, построенный на платформе E0X с 800-вольтовой электрической архитектурой — на ней также разработаны Exeed Sterra ES и Sterra ET. Моноприводный вариант оснащен 292-сильным электромотором, а в полноприводный дополнительно установлен электродвигатель на 204 л.с. Запас хода в зависимости от версии варьируется от 550 до 800 километров. Планирует ли Chery начать продажи седана в России — пока неизвестно.