На сегодняшний день дилерская сеть «Соляриса» насчитывает более 50 действующих партнёров. Предполагается, что процедуру ребрендинга пройдут все без исключения центры.

Напомним, что производство автомобилей Solaris было перезапущено на бывшем заводе компании Hyundai в феврале 2024 года. Под новой маркой продаются хорошо знакомые россиянам автомобили — семейство Kia Rio, седан Hyundai Solaris и кроссовер Hyundai Creta.

Кстати, переименованные машины пользуются повышенным спросом со стороны таксистов. По словам заместителя руководителя АГ «Авилон» Рената Тюктеева, ранее таксомоторные компании не менее активно скупали и автомобили корейского бренда.

Дилеры начали получать автомобили Solaris

В прайс-листе фирмы AGR, которая занимается сборкой автомобилей, рекомендованная стоимость седана Solaris HS составляет 2 016 000 рублей. При этом реальные цены на автомобили марки Solaris отличаются от рекомендованной производителем стоимости. Разница составляет от 30 до 450 тысяч.

Кстати, в мае сразу несколько автомобильных марок подняли ценники на свои модели. От начала месяца прошла всего неделя, а уже несколько брендов переписали ценники на свои модели, причём — в большую сторону.