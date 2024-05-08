В России призвали изменить систему установки камер на дорогах

В России необходимо изменить систему установки камер видеофиксации на дорогах, убежден вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр. В первую очередь необходимо проводить аналитические исследования, чтобы заранее знать, на каких участках нужны камеры, а не дожидаться серьезных ДТП, объяснил он в беседе с 360.ru.

«Камеры должны мигрировать в зависимости от сложности участка, предотвращать нарушения, а не фиксировать его», — подчеркнул Хайцеэр.

Власти увеличивают количество камер лишь с целью собрать больше штрафов в бюджет, считает автоэксперт. При этом он согласен, что в то же время такой подход напрямую влияет на аварийность – камеры заметно сдерживают нарушения со стороны водителей, сокращая число ДТП. Это позволило вдвое уменьшить смертность на дорогах, подчеркнул специалист.

«Поэтому, если мы не будем нарушать правила дорожного движения, то и штрафов не будет», — заключил Хайцеэр.

Напомним, накануне стало известно, что в России вырастет количество штрафных камер с искусственным интеллектом. При этом отмечается, что в прошлом году спрос на камеры муниципальными учреждениями вырос в 2,5 раза до 239 штук.

Ранее водитель почесал голову перед камерой на дороге и получил штраф.