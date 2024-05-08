В Россию везут новый пикап на 218 сил

В Москве сфотографировали пикап Oting Palaso - именно так будет называться у нас модель Dongfeng. Как сообщает "Автовзгляд", продажи автомобиля стартуют в России в сентябре.

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В техническом плане Palaso повторит внедорожник "Паладин", который комплектуется двигателем Mitsubishi 4K31 объемом 2.0 литра с турбонаддувом (218 л.с. и 360 Нм). Мотор сертифицирован под топливо АИ-92 и выше.

Коробка передач - классический автомат. В основе лежит рамная конструкция, передняя подвеска - независимая двухрычажная, задняя - многорычажная, зависимая.

Также уточняется, что Sinomach Automobile готовит для России еще две новинки - они должны заменить ушедшие официально Nissan Juke и Qashqai. Предполагается, что эти кроссоверы дебютируют в РФ до конца года. Впрочем, планы могут и измениться.