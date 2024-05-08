Российские заказчики могут остаться без выкупленных Tesla Cybertruck

В прибалтийской стране разгорелся большой скандал. Таможенники не разрешили вывозить электрокары, посчитав, что конечным получателем является не белорусский покупатель, а гражданин (или фирма) из России. Если это так, то российские заказчики могут остаться без выкупленных ранее машин.

Вильнюсское отделение Криминальной таможенной службы начало расследование «по факту контрабандного ввоза и нарушения международных санкций». Расследование пока носит статус досудебного, его ведут прокуроры Вильнюсской районной прокуратуры.

Оба автомобиля задержаны: новенькие Tesla Cybertruck хранятся на территории таможни. Лица, управлявшие машинами, после допроса были отпущены. В данном вопросе консультантами по вопросу соблюдения санкционного режима выступают эксперты со стороны США.

Как выяснила редакция Quto, с недавнего времени литовская таможня ужесточила контроль за экспортом автомобилей класса «люкс». Теперь таможенники будут максимально тщательно выяснять точную стоимость и конечного покупателя техники, которая проходит через литовско-белорусскую границу.

Поводом стало ранее проведённое расследование, в ходе которого чиновники установили, что почти каждая вторая машина стоимостью свыше 50 тысяч евро, вывезенная из Евросоюза через Казахстан, Белоруссию, Узбекистан и другие страны, позже попала на российский рынок.