Honda переименует модель с «непроизносимым» названием

Электрический кроссовер Honda e:Ny1 переименуют вскоре после дебюта, сообщает издание Autocar со ссылкой на свои источники в компании.

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Придумывая имя для нового электрокроссовера, маркетологи «Хонды» явно перестарались. В названии e:Ny1 сочетаются две строчные буквы, прописная буква, цифра и даже знак препинания.

Модель вышла на европейский рынок в прошлом году, и вскоре после этого выяснилось, что клиенты не могут произнести это имя. В итоге компания решила придумать новое. По предварительной информации, кроссовер назовут Honda Y1, но официального подтверждения этому пока нет.

Похожие индексы используются «Хондой» в Китае: там выпускаются электромобили e:NP1, e:NS1 и e:NP2 — некоторые из этих моделей даже привозят в Россию по параллельному импорту. Пока неизвестно, будут ли менять имена моделей для китайского рынка.

Здесь можно вспомнить ещё пару электромобилей с невразумительным сочетанием символов в индексе — это модели Toyota bZ4X из Японии и Hongqi E-HS9 из Китая.