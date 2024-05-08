В России могут начать маркировать автомобильные масла

В России могут ввести специальную маркировку смазочных материалов и иных автомобильных жидкостей.

Документ Минпромторга РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что этот эксперимент будет проводиться с 1 сентября по 31 августа 2025 года, сообщают «Известия».

В ходе него будет проведена оценка эффективности механизма маркировки «для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту отдельных видов товаров, в том числе контрафактных». Также эксперимент даст участникам рынка возможность адаптироваться к введению обязательной маркировки автомобильных жидкостей в дальнейшем.

На канистрах моторных масел, смазок для шестерен и редукторов, антифризов, тормозных жидкостей и некоторых других видов смазочных материалов появятся Data-Matrix коды, аналогичные тем, что наносятся на отдельные виды пищевой продукции, парфюмерию и другие товары.