Автоэксперт рассказал, почему нельзя ездить по обочине

Автомобильный эксперт, редактор «Авто Mail.ru» Вадим Гагарин в разговоре с NEWS.ru рассказал, что езда по обочине, к которой прибегают желающие объехать пробки, опасна ямами, крупными камнями и мусором. По его словам, «обоченщики» на высокой скорости рискуют полностью потерять контроль над автомобилем и стать причиной ДТП.

Любители «прокачать дорогу» за счет обочины должны всегда помнить, что на обочине гораздо больше шансов поймать яму, плюс там могут быть крупные камни, мусор. А если ехать по обочине на высокой скорости, то можно вообще не успеть «отловить» машину. Неаккуратное движение рулем, неудачное торможение, попадание колеса в яму… Все это может привести к полной потере контроля над автомобилем, — объяснил Гагарин.

Автоэксперт также добавил, что в случае аварии виновным с большой долей вероятности признают водителя, который попытался объехать пробку по обочине и попал в ДТП. Он напомнил, что это закреплено в постановлении Верховного суда РФ.

Кроме того, Гагарин отметил, что водители, пытающиеся объехать пробки по обочинам, наоборот, увеличивают заторы. По его словам, другим машинам приходится тормозить, пропуская «обоченщиков», из-за чего движение на дороге становится менее равномерным.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр указал на необходимость пересмотреть отношение к камерам фотовидеофиксации на дорогах. Он утверждает, при установке новых комплексов нужно думать о повышении уровня безопасности, а не о деньгах.