В России начнут продавать китайскую версию Nissan Navara

В Россию прибыл новый полноприводный рамный «китаец». Это внедорожник Oting Palaso, который представляет собой аналог Nissan Navara с «наращённой» крышей и производится на совместном предприятии Dongfeng-Nissan в Китае. Первые экземпляры автомобиля с мотором Mitsubishi уже в стране, причем, как утверждает «Автовзгляд», с кузовом пикап. Продажи стартуют в третьем квартале 2024 года — ориентировочно в сентябре.

Palaso носит шильдики Dongfeng, но на российском рынке он должен появиться под маркой Oting — «дочкой» компании Sinomach Automobile. Сейчас она продает в России рамный внедорожник «Паладин» по цене от 3 799 000 рублей — это двойник одноименного внедорожника Dongfeng и Nissan. Для россиян его название написали на кириллице, и возможно, что такой ход применят и в отношении Palaso.

Palaso оснащается теми же агрегатами, что и «Паладин». В движение его приводит двухлитровый наддувный двигатель Mitsubishi 4K31, выдающий 218 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента и адаптированный под бензин АИ-92. Пару ему составляет восьмидиапазонный автомат ZF, привод — жестко подключаемый полный с понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Спереди у Palaso независимая двухрычажная подвеска, сзади — многорычажная.

У Oting в планах и другие модели для России. Ближайшие — полноразмерный SUV (возможно, это и есть Palaso, если он все же доберется до России с закрытым кузовом), и компактный кроссовер. А во втором квартале 2025-го к линейке должен присоединиться пикап на «новых источниках энергии».

Бренд вышел на российский рынок только в феврале. Тем временем такие гиганты, как Haval, Chery и Geely, начали терять покупателей: в апреле продажи упали, и марки уже начали дополнительно снижать цены, чтобы подстегнуть их.