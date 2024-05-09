Водителей предупредили о лишении прав за некоторые светодиоды в фарах

Водители, которые желают улучшить внешний вид своих автомобилей, часто обновляют фары, но некоторые забывают, что это может привести не только к штрафу, но и к лишению прав. Об этом пишет Autodrug.

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По закону, за внесение изменений в автомобиль, не предусмотренных производителем, можно получить штраф в размере 500 рублей. Однако в некоторых случаях работники ГИБДД в праве изъять водительское удостоверение на год, а вместе с ним — световые устройства.

Кроме того, может произойти ситуация, когда в авто установлены светодиодные фары другого цвета. Если режим работы фар не согласован с ПДД, то отделаться лишь штрафом не получится.

Ранее в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) предупредили, что за парковку на зеленых насаждениях — в том числе газонах, растениях и корнях — могут оштрафовать на 300 тысяч рублей.