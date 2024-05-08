В МО РФ рассказали о заправке боевых машин в зоне СВО

Специалисты службы горючего подразделений МТО группировки прикрытия госграницы создали в зоне СВО широкую сеть мобильных пунктов заправки, хранения и перекачки всех видов топлива, для его доставки бронемашинам на передовую используют специально оборудованные УАЗы, багги и мотоциклы. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны РФ.

В МО отметили, что УАЗ привлекает меньше внимания противника, чем большой топливозаправщик. Это позволяет машине эффективнее и с меньшим риском выполнять задачи по дозаправке техники прямо на передовой, а боевым машинам оставаться на своих позициях.

«Из опыта развития техники появляются на вооружение багги. Туда, куда баги проедет, топливозаправщик не доедет. Да и не принципиально выезжать топливозаправщику большой емкости дозаправить там 200-300 литров — в ту же бензопилу, генератор, отопитель. Поэтому выезжает топливозаправщик на базе багги, выполняет свою задачу, быстро, неприметно заправляет две-три машины и уезжает», — рассказал начальник отдела технических средств и полевых трубопроводов службы горючего группировки войск прикрытия госграницы с позывным Шимано.

Еще одним новым техническим решением стала установка емкости вместо люльки мотоцикла. Их обязательно сопровождают бойцы с портативными системами радиоэлектронной борьбы, с помощью которых они контролируют небо и при необходимости «подавляют БПЛА противника».