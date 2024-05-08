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Эксперт назвал лучшие внедорожники с пробегом стоимостью до двух миллионов рублей

Эксперт «За рулем» назвал четыре лучших внедорожника с пробегом стоимостью до двух миллионов рублей. В его подборку вошли автомобили марок Mitsubishi и Land Rover.

Названы лучшие внедорожники стоимостью до двух миллионов рублей
© РИА Новости

Первой в списке оказалась Toyota Land Crusier 100. За два миллиона рублей можно приобрести этот автомобиль возрастом в 20 лет. Однако в данном случае важен не возраст и пробег, а уход за машиной — если он был, то транспортное средство прослужит еще очень долго. Проблемы можно ожидать со стороны ТНВД и клапана ЕГР, но только в случае значительного износа.

За два миллиона рублей можно приобрести и Mitsubishi Pajero Sport второго поколения 2014 года выпуска. Данный внедорожник также отличается надежностью, проблемы могут возникать с ремнем ГРМ, который стоит менять каждые 60 тысяч километров, и сцеплением, страдающего от частой езды по бездорожью.

За ним следует Land Rover Discovery четвертого поколения 2012-2013 годов выпуска.

«V6 унаследовал неприятную особенность младшего двигателя 2.7. А именно, проворот вкладышей с поломкой коленвала, который случался после 150 тысяч км. Как ни странно, бояться этой проблемы уже не стоит — дизель мог уже ремонтироваться, и о проблеме можно забыть. А если поломки не случилось, то, скорее всего, уже и не случится. И тогда дизель прослужит очень долго», — говорится в тексте.

Замыкает четверку лучших внедорожников с пробегом стоимостью до двух миллионов рублей Kia Mohave 2014 года выпуска. Самой частой проблемой этой машины является отказ моторчика раздаточной коробки, при этом сама коробка надежна.

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