Renault подал иск о банкротстве «Москвича»

Гонконгский представитель Renault, компания Silver Basis, подала заявление в арбитражный суд Москвы о признании завода «Москвич» банкротом. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск о банкротстве, следует из картотеки дел.

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«З мая Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск о банкротстве о банкротстве от гонконгской компании Silver Basis в адрес АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Из картотеки следует, что «Москвич» подал ходатайство о возвращении иска о банкротстве», — сообщает РБК.

В «Москвиче» изданию пояснили, что РБК, что весной 2022 года компания Renault покинула территорию России, прекратив деятельность. Претензии гонконгской компании Silver Basis к «Москвичу» там назвали «манипуляцией общественным мнением». В пресс-службе заявили, что «Москвич» имеет устойчивое финансовое положение и нет оснований для банкротства автокомпании.

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По данным «Автостата», в 2023 году «Москвич» выпустил 31 тысячу автомобилей. В этом году завод намерен произвести 22 тысячи машин. При этом мощности предприятия рассчитаны на 180 тысяч авто в год. В конце 2024 года предприятие презентует новый кроссовер «Москвич 8», пишет «Национальная служба новостей».