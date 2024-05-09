Tesla раскритиковала, но все же купила датчики лидар у Luminar

Несмотря на то, что генеральный директор Илон Маск в прошлом критиковал технологию лидара, компания Tesla стала крупнейшим клиентом Luminar, потратив более 2 миллионов долларов на их лидарные датчики в первом квартале 2024 года. Это значительный сдвиг для компании, которая в своих амбициях в области самостоятельного вождения ориентировалась на системы на основе камер.

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Цель этой покупки остается неясной. Tesla не дала никаких комментариев, а Luminar сослалась на конфиденциальность. Однако, по предположениям, эти датчики могут быть использованы для тестирования и разработки программы роботакси Tesla.

Этот шаг противоречит прошлым заявлениям Маска, называвшего лидар «костылем» для автономных автомобилей. Некоторые считают, что Tesla, возможно, хеджирует свои ставки или проверяет свою систему на основе камер с помощью данных лидара. Поскольку, если верить слухам, запуск роботакси не за горами, все внимание Tesla приковано к тому, появятся ли эти лидарные датчики на их автомобилях.