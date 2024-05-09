Новейшие бронемашины впервые приняли участие в параде Победы

Новейшие бронеавтомобили К-53949 "Феникс" и санитарные машины "Линза" вышли на Красную площадь в Москве во время парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент ТАСС.

Машины впервые находятся в составе механизированной колонны парада Победы. Они выехали на площадь после танка Т-34, считающегося одним из основных символов Победы и по традиции открывающего парад.

О технике

"Феникс" - первый импортозамещенный автомобиль семейства "Тайфун". О том, что машина прошла государственные испытания и скоро будет поставлена заказчикам, ТАСС сообщал в сентябре. Автомобиль предназначен для перевозки личного состава и грузов, а также для их защиты от стрелкового оружия и взрывных устройств в ходе выполнения учебно-боевых задач. Внутри бронированного корпуса боевой машины расположены 10 сидений для экипажа и десанта. Конструктивно броневик исполнен на шасси с колесной формулой 4х4, при снаряженной массе почти в 14 тонн автомобиль способен развивать скорость до 100 км/ ч, имея запас хода в 800-850 км. Кузов способен защитить экипаж и десант от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов.

О завершении полного импортозамещения автомобиля представитель "Ремдизеля" сообщил ТАСС во время международной выставки IDEX 2023 в Абу-Даби.

Построенный на базе "Тайфуна" бронеавтомобиль "Линза" предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь. Машина оснащена тремя сидениями для экипажа и шестью откидными сидениями для раненых, а также креплениями для размещения до четырех носилок. Ее снаряженная масса составляет чуть более 15 тонн, а броня обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от пуль калибра 7,62 мм и осколков. Максимальная скорость "Линзы" достигает 105 км/ч. В Минобороны РФ подчеркивали, что "Линза" хорошо зарекомендовала себя в ходе спецоперации и позволяет вывозить раненых с поля боя даже под минометным огнем.

Празднование дня победы.