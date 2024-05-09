В наполнителе кресел автомобилей найден канцерогенный компонент

В большинстве наполнителей автомобильных кресел используется противопожарный химический компонент, который относится к потенциальным канцерогенам и выделяется в салон, особенно в жаркую погоду. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Environmental Science & Technology.

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В ходе исследования американские ученые проанализировали состав воздуха в 101 автомобиле, выпущенном с 2015 по 2022 год, в 30 штатах. При исследовании использовались бензиновые, электрические и гибридные машины.

Исследователи обнаружили в 99% автомобилей антипирен (огнестойкую добавку) TCIPP, который в настоящее время расследуется Национальной токсикологической программой США как потенциальный канцероген. Также в большинстве обследованных машин нашли другие антипирены, TDCIPP и TCEP, которые тоже считаются канцерогенными.

«Учитывая, что среднестатистический водитель проводит в машине около часа каждый день, это серьезная проблема общественного здравоохранения», — заявила одна из авторов публикации, ведущий исследователь и ученый-токсиколог из Университета Дьюка Ребекка Хен.

Источником канцерогенных соединений ученые назвали наполнитель автомобильных кресел и порекомендовали для уменьшения токсичного воздействия парковаться в тени и открывать окна автомобилей.

Ранее московским водителям посоветовали не пользоваться автомобилями из-за снегопада.