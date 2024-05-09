$91.82+0.7098.95+0.64
Войти в почту

Выпуск седанов Chevrolet Malibu будет прекращен в 2024 году

Американский автопроизводитель Chevrolet в ноябре снимет с производства седан Chevrolet Malibu. В модельном ряду компании его место займет Chevrolet Bolt нового поколения. Об этом сообщает Motor1.

Chevrolet снимет с производства одну из старейших моделей
© Chevrolet

Выпуск автомобиля на заводе в Канзасе завершится в связи с необходимостью модернизации завода под производство второго поколения электромобиля Chevrolet Bolt. Запустить производство Bolt вместо Malibu планируется в конце 2025 года.

Malibu является одной из старейших моделей Chevrolet, выпуск этого автомобиля начался в 1964 году. Malibu выпускали до 1983 года, в 1997-м году концерн General Motors вернул седан в модельный ряд Chevrolet. За все время американский бренд выпустил более 10 млн автомобилей этой модели.

Ранее на российский рынок вышла новая китайская автокомпания.

Автоновости
Chevrolet Malibu
Chevrolet
Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости