Tesla теряет рынок электромобилей в Китае

Tesla испытывает серьезные трудности на китайском рынке электромобилей. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA), апрельские продажи американского производителя в КНР оказались на 21% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Это сокращение приходится на фоне общего увеличения продаж электромобилей в Китае на 28% по сравнению с апрелем 2023 года, что подчеркивает растущий интерес к электрическим транспортным средствам в регионе.

Снижение продаж Tesla привело к уменьшению доли компании на китайском рынке электромобилей до всего 4%. Это значительное снижение с учетом того, что Китай является одним из самых больших и быстрорастущих рынков электромобилей в мире.

Кроме того, Tesla недавно сократила количество открытых вакансий в Северной Америке, оставив всего три предложения о работе из более чем 3,4 тысячи. Это решение последовало после одного из самых сложных кварталов в истории компании, который включал массовые увольнения, отставку нескольких топ-менеджеров и отзыв тысяч автомобилей из-за технических неисправностей.

Такие меры, вероятно, являются реакцией на текущие трудности и стремление компании минимизировать затраты в условиях ухудшения позиций на ключевом рынке.

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