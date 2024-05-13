Bentley Batur с двухместным открытым кузовом будет выпущен в количестве 16 экземпляров

Bentley Mulliner представил свой третий кузовостроительный проект в современной истории — Batur Convertible. Модель будет выпущена ограниченным тиражом в 16 экземпляров. Помимо индивидуального дизайна, кабриолет Batur станет одним из последних Bentley, оснащенных 6,0-литровым двигателем W12 с двойным турбонаддувом.

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Как следует из названия, новая модель представляет собой вариант купе Batur с открывающимся верхом и изменённой задней частью. Изюминкой является встроенный спойлер «утиный хвост» и окрашенная в цвет кузова защитная пластина за подголовниками. В отличие от Bacalar Barchetta, кабриолет Batur оснащен мягким верхом с электроприводом.

С помощью подразделения Mulliner каждая экземпляр будет доработан по вкусу владельца. Среди самых крутых опций — вставки из розового золота для интерьера, напечатанные на 3D-принтере, созданные в сотрудничестве с опытными ювелирами. Bentley утверждает, что существует «бесконечное» количество доступных вариантов цветов, при этом клиенты могут «выбрать цвет и отделку практически каждой поверхности кабриолета Batur».

Автомобиль на фотографиях является инженерным прототипом под номером №0. Mulliner выбрал яркий цвет кузова Vermillion Gloss и Satin в сочетании с акцентами Carbon Fiber и Gloss Dark Titanium по всему кузову.

Под капотом находится собранный вручную 6,0-литровый двигатель W12 с двойным турбонаддувом, развивающий мощность 740 л.с. (552 кВт) и 1000 Нм крутящего момента. Эти цифры были достигнуты благодаря переработанной системе впуска, модернизированным турбинам, новым интеркулерам, обширной перекалибровке и титановой выхлопной системе.

Обратите внимание, что завод прекратит производство этим летом, уступив место электрифицированному будущему Bentley.

Компания не раскрыла цены, но мы ожидаем, что каждый из 16 экземпляров Batur Convertible будет стоить более 2 миллионов фунтов стерлингов (почти 230 миллионов рублей). Для сравнения, базовая цена каждой из 18 единиц Batur Coupe составляла 1,65 миллиона фунтов стерлингов (190 миллионов рублей), а стоимость каждой из 12 единиц Bacalar начиналась с 1,5 миллиона фунтов стерлингов (170 миллинов рублей).