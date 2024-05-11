Hennessey начала выпускать 1000-сильный суперпикап Ford F-150 Raptor

Тюнинговое ателье из США Hennessey Performance, которое славится своими довольно мощными автомобилями на базе моделей американских же марок, начал производство одного из самых безумных своих проектов. Компания из Техаса приступила к сборке Hennessey VelociRaptoR 1000 Super Truck — 1000-сильного суперпикапа на базе актуального поколения модели Ford F-150 Raptor R. Причём автомобиль даже сохраняет полноценную гарантию!

© Motor.ru

В комплект доработок входят 3-дюймовый лифт-кит подвески, бамперы VelociRaptor, фирменные колёса Hennessey с внедорожными шинами, выдвижные подножки с электроприводом, а за доплату можно получить более производительные тормоза Brembo.

Но главное — пикап получил новый 3,8-литровый приводной нагнетатель с усиленным ремнём, высокопроизводительную систему впуска, более эффективную топливную рампу, новую программу управления двигателем и ряд других модификаций, которые позволяют снять с мотора 1014 лошадиных сил и 1152 Нм крутящего момента!

© Hennessey

© Hennessey

© Hennessey

© Hennessey

© Hennessey

© Hennessey

© Hennessey

Заводской вариант Ford F-150 Raptor R оснащается 5,2-литровым двигателем V8 Predator, который выдаёт 710 лошадиных сил и 868 Нм крутящего момента. Всего будет сделано 500 экземпляров «заряженного» суперпикапа Hennessey VelociRaptoR 1000 Super Truck.

Дикие тюнингованные автомобили Hennessey Performance