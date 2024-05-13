Компактвэн Honda Freed нового поколения стал длиннее при прежней колесной базе

Производство серийного пассажирского вэна японской марки стартует в следующем месяце. Модель предложат с бензиновым мотором и гибридной силовой установкой.

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Компания Honda выпускает компактвэн Freed с 2008 года, второе поколение появилось в 2016-м, а в 2017 году семейство пополнилось за счёт модификации «под спорт» с приставкой Modulo X. Стандартная модель пережила обновление в 2019 году, тогда же в линейку добавили кросс-версию, которой дали прибавку Crosstar к названию. Теперь Хонда показала внешность и салон пассажирского вэна третьего поколения.

Новый Honda Freed будет доступен в двух модификациях – Air и Crosstar. В ходе смены генерации компактвэну заметно изменили внешность: дизайнеры использовали некоторые стилистические решения актуального «старшего брата» Step WGN. У модели иначе выглядит лёгкий рельеф на капоте, угол наклона лобового стекла стал менее острым, а также появилась новая головная оптика. Между фарами располагается планка с логотипом бренда, причём у версии Air она выполнена в чёрном цвете с тонкой горизонтальной светлой полосой, а у варианта Crosstar она серебристая с декоративными квадратами размером чуть меньше эмблемы.

Оформление нижней части переднего бампера тоже иное. У «обычной» версии есть визуально выделенный прямоугольный элемент, в который интегрирована решётка радиатора в виде двух узких прорезей, а ниже располагается большой воздухозаборник. В свою очередь кросс-версия получила большой прямоугольник из некрашеного пластика, объединяющий и радиаторную решётку и воздухозаборник. У него есть рисунок в виде сетки и серебристый элемент с местом для крепления номера в центре.

У обеих версий традиционные зеркала на отдельных ножках, есть антенна «акулий плавник», а также вертикальные фонари, оформленные в виде расположенных друг под другом «окон». В списке отличий модификации Crosstar числятся рейлинги на крыше, пластиковый обвес по периметру кузова, включая накладки на колёсные арки, а также серебристая ручка багажной двери (у варианта Air окрашена в цвет кузова) и диффузор в нижней части заднего бампера. Ещё исполнениям положены разные легкосплавные колёсные диски.

Длина Honda Freed третьего поколения составляет 4310 мм, ширина – 1695 мм, а высота – 1755 мм; расстояние между осями равно 2740 мм. То есть автомобиль в ходе смены генерации стал длиннее на 45 мм по сравнению с предшественником, но при этом его колёсная база осталась прежней.

У версии Air трехрядный салон, рассчитанный на шестерых седоков, а для варианта Crosstar доступна двухрядная пятиместная компоновка с солидным багажным отсеком. В компании отметили, что за практичность отвечает обивка сидений, устойчивая к появлению пятен и царапин. В ходе смены генерации модель снабдили новым салоном с другим рулевым колесом, изменённой центральной консолью, более крупным тачскрином информационно-развлекательной системы, а также иной виртуальной приборной панелью.

Официальной информации о технике пока немного. Известно, что как и предшественник, Honda Freed будет доступен с бензиновым мотором, а также с гибридной установкой. В первом случае речь, вероятно, идёт о прежнем 1,5-литровом четырёхцилиндровом атмосфернике (131 л.с.), в пару которому предлагается вариатор. Второй вариант предполагает наличие системы e:HEV, в основе которой лежит 1,5-литровый двигатель, работающий в тандеме с двумя электромоторами. Подробности о технике появятся ближе к старту серийного производства, который намечен на июнь текущего года.