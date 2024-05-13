Volkswagen откажется от моделей GTX

С началом серийного производства электромобилей немецкая компания Volkswagen создала новую линейку «заряженных» моделей под названием GTX, однако уже скоро этот индекс станет историей. Немецкий автопроизводитель официально заявил, что развивать гамму модификаций GTX в будущем больше не планирует — вместо этого компания сосредоточится на придании нового дыхания хорошо уже известным суббрендам с богатой историей — моделям линеек GTI и R, отказываться от которых, к счастью, фирма не намерена.

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Индекс GTX впервые был использован для топовых версий кроссоверов ID.4 и ID.5 в 2021 году, а с тех пор он охватил почти всё семейство ID за счёт появления более мощных GTX-версий хэтчбека ID.3, универсала ID.7 Tourer, а также микроавтобуса ID.Buzz.

До окончания жизненного цикла этих моделей они продолжат нести на себе шильдик GTX, но больше таких версий не будет. «GTX — это бренд для «горячих» моделей на платформе MEB, но в следующих продуктах мы вернёмся к индексам GTI и R», — заявил генеральный директор Volkswagen Томас Шефер.