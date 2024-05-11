У дилеров появились первые Lada Granta с японским автоматом

Тольяттинский портал Avtograd News поделился фотографиями двухпедальных седанов с 4-ступенчатой коробкой передач Jatco. АвтоВАЗ раскрыл комплектации и цены в начале апреля, однако товарных экземпляров у дилеров доселе не было. Интересно, что лифтбеки Lada Granta с автоматом до сих пор не замечены: тому, кто не желает ждать, придётся соглашаться на менее оснащённый седан.

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Возвращение на конвейер Lada Granta с «санкционными» автоматами Jatco стало возможным после того, как АвтоВАЗ «нашёл» на складах около пяти тысяч таких коробок передач. По предварительным данным, запаса хватит на год. Покупателям двухпедальных моделей придётся переплатить минимум 150 тысяч рублей относительно версии с отечественной 5-ступенчатой «механикой».

Пока в продаже есть седаны Lada Granta Comfort Plus с парой подушек безопасности, кондиционером, аудиосистемой, ABS, подогревом передних кресел, электрозеркалами и литыми дисками. Рекомендуемая розничная цена — 1 176 900 рублей. Лифтбеки будут доступны в комплектации #Club с задним парктроником, обогревом лобового стекла и особым декором за 1 247 900 рублей.

Других комплектаций у Lada Granta с автоматом Jatco не будет, то есть кросс-универсал продолжат продавать с безальтернативной «механикой». Однако автоматизированная коробка передач может появиться у преемника «Гранты» — новой Lada Iskra. Премьера модели состоится через месяц на Петербургском международном экономическом форуме, а продажи ожидаются в 2025 году.