Прошел запуск сборки новой генерации Toyota Camry в Кентукки

Сотрудники старейшего автомобильного производственного комплекса Toyota в Соединенных Штатах, расположенного в Кентукки, торжественно отметили выпуск первой Toyota Camry нового поколения с конвейера. Завод также является крупнейшим среди всех производственных центров Toyota в мире, пишет SPEEDME.RU.

Первая Toyota Camry, предназначенная для рынка США, была собрана здесь 26 мая 1988 года и представляла собой прототип будущей серийной модели. Изначально двигатели для автомобилей производились на заводе Amigo в Японии, откуда их затем доставляли в Кентукки, но уже в том же году здесь начал работать собственный моторный конвейер.

Новейшая Toyota Camry девятого поколения, выполненная в цвете «Reservoir Blue», готова покинуть заводские ворота и отправиться к своему новому владельцу. Это событие стало новой главой в истории самого популярного легкового автомобиля в США. Цена Camry Hybrid начинается от 28 855 долларов.

Новое поколение Camry оснащено передовой пятой генерацией гибридной системы Toyota, что является значимым шагом в стремлении бренда к созданию полностью электрического модельного ряда. На том же заводе в Кентукки производится кроссовер RAV4 с 2020 года и седан Lexus ES с октября 2015 года. Также здесь собирают 2,5-литровые двигатели L4. Ожидается, что новый трехрядный электрический внедорожник, разработанный специально для американского рынка, начнет выпускаться на заводе в следующем году.