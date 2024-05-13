Для роботов на дорогах страны разработали новые правила их применения

Столичный вуз разработал требования, для применения роботов на дорогах. В целом это направлено на не очень далекое будущее, когда уборкой улиц будут заниматься не дворники, а именно такие устройства.

© Российская Газета

Эксперты Московского политехнического университета разработали концепцию экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, направленного на внедрение высокоавтоматизированных транспортных средств в городское хозяйство. Концепция предусматривает предоставление услуг по содержанию и уборке городских территорий с использованием передовых технологий автономного транспорта.

Разработка концепции применения таких устройств опирается на успешный международный опыт, в частности, на законодательные меры по дерегулированию использования роботов, предпринятые правительством Республики Корея в 2023 году. Корейские инициативы включают введение понятия "уличный мобильный робот", уравнивание таких роботов с пешеходами в правилах дорожного движения, а также установление критериев сертификации и технических стандартов для автономной техники. Аналогичные подходы к регулированию уже применяются в США, Японии, Китае, Эстонии и других странах.

Возникает больший вопрос: а возможно ли роботов относить к пешеходам? Имеют ли транспортные средства такие же права? А это вопрос уже законодательного урегулирования. Подзаконными актами, а также инструкциями он не решается.

Внедрение такого регулирования в городское хозяйство должно повысить эффективность и качество городских услуг, снизить издержки на содержание инфраструктуры, а также улучшить экологическую обстановку за счет перехода на электрический транспорт с интеллектуальными системами управления, считают разработчики. Использование автономной техники позволит оптимизировать маршруты и график работ, обеспечить непрерывный мониторинг состояния городских объектов, а также повысить безопасность дорожного движения. Для горожан это будет означать более чистые, ухоженные и комфортные общественные пространства, инновационные сервисы и улучшение качества жизни в целом.

В рамках такого экспериментального режима планируется опробовать различные виды услуг, включая уборку улиц и дорог, уход за зелеными насаждениями, мониторинг дорожного движения и состояния инфраструктуры, доставку материалов и оборудования, а также предоставление роботов в аренду коммунальным службам.

"Наша концепция поможет создать благоприятные условия для тестирования и внедрения инновационных решений в сфере городского хозяйства на базе высокоавтоматизированных систем, - говорит исполнительный директор инфраструктурного центра "Автонет" Московского Политеха Александр Карловский. - Мы видим большой потенциал в использовании автономной техники для повышения эффективности и качества городских услуг, а также для развития новых бизнес-моделей и рынков".

Потенциальными участниками эксперимента станут операторы и разработчики таких систем, а также поставщики услуг в области городского хозяйства, научные и образовательные организации, а также органы государственной власти и местного самоуправления.

Эксперты Московского Политеха подчеркивают необходимость тщательной проработки критериев территориальных границ таких правил, включая наличие необходимой инфраструктуры, обеспечение безопасности участников эксперимента и горожан, подготовку квалифицированных кадров, а также минимизацию возможных негативных последствий для населения и окружающей среды. Предполагается, что эксперимент будет проводиться на территориях парковых зон, логистических и складских комплексов, аэропортов, технопарков и других городских пространств.