Mercedes-AMG может отказаться от малолитражных гибридов в пользу V8

Сенсационное заявление сделал на Пекинском автосалоне руководитель отдела исследований и разработок автоконцерна Маркус Шефер. Инженер дал понять: перспективы дальнейшего развития бензин-электрических силовых установок E-Performance с 2,0-литровым турбомотором определят клиенты. Маркус Шефер признал: покупатели «не поняли» концепцию четырёхцилиндрового супергибрида.

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Слухи о переходе на V8 вместо 2,0-литровой силовой установки E-Performance ходят давно, но прошлым летом в Mercedes-Benz решительно опровергли возврат к многоцилиндровому мотору. Теперь позиция Маркуса Шефера не столь однозначна: «мы будем внимательно следить за отзывами клиентов, [которые купили малолитражный гибрид]».

Британский журнал Autocar утверждает, что как минимум одна модель уже выйдет с мотором V8, хотя изначально Mercedes-AMG планировал перейти на четырёхцилиндровый гибрид. Речь о купе и кабриолетах AMG CLE 63: по данным инсайдеров, у двухдверок будет умеренная гибридная система на основе 4,0-литрового мотора M 177 мощностью 585 лошадиных сил.

На беспрецедентный шаг автогигант пошёл на фоне провала продаж новых AMG C 63 и AMG GLC 63, а также опасений дилеров Mercedes-AMG, что покупатели не поймут, почему шестицилиндровый CLE 53 стоит дешевле четырёхцилиндрового CLE 63. Маркус Шефер отметил, что малолитражный гибрид был вдохновлён технологиями Формулы-1, но концепцию пришлось объяснять и обосновывать её происхождение.