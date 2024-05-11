Эксперты составили топ-5 вакансий для любителей мотоциклов

В преддверии начала мотосезона эксперты "Авито Работы" проанализировали актуальные вакансии для любителей и профессионалов мототехники. И составили топ-5 самых интересных предложений. О них они рассказали "Российской газете".

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В топ вошли: администратор проката мотоциклов, инструктор по вождению мотоцикла, мотомеханик кроссовых мотоциклов, инструктор по вождению внедорожного мотоцикла и курьер на мотоцикле/скутере. Предлагаемая зарплата - от 45 тыс. до 200 тыс. рублей.

Так, в Московской области компания ищет администратора проката мотоциклов без опыта с возможностью карьерного роста. Обязанности сотрудника: запись и расчет клиентов, работа с кассой. Работодатель готов предложить зарплату от 55 тыс. до 75 тыс. рублей в месяц, график 2/2, оклад и процент от оборота. Бонусы - бесплатные тренировки для сотрудников и их близких.

Работодатель в Перми ищет инструктора по вождению мотоцикла и готов предложить 60 тыс.-120 тыс. руб. в месяц. Требуются пунктуальные и трудолюбивые кандидаты с опытом вождения мототехники и минимальным техническим пониманием принципов ее работы. Предлагается своевременная оплата дважды в месяц при графике 5/2 или 2/2. В обязанности соискателя входит качественное обучение курсантов и обеспечение образовательного процесса.

В Москве требуется профессиональный мотомеханик для индивидуального обслуживания кроссовых мотоциклов спортсменов. Ищут опытного специалиста, готового к командировкам. От кандидата требуется опыт работы с кроссовыми мотоциклами, мототехникой, опыт вождения грузового фургона, профессионализм, ответственность и чистоплотность. Работодатель готов предложить от 100 тыс. до 200 тыс. рублей в месяц по договоренности с кандидатом.

Екатеринбургский мотоклуб ищет общительного и коммуникабельного инструктора по вождению внедорожного мотоцикла с навыком езды на мотоцикле или внедорожном мотоцикле. Работодатель предлагает зарплату от 45 000 до 60 000 рублей в месяц и бесплатное посещение занятий в мотоклубе. Кандидату предстоит встречать клиентов, помогать экипироваться новичкам, проводить инструктаж и занятия на внедорожной технике, рассказывать клиентам об услугах мотоклуба.

Курьерская служба в Волгограде ищет человека на позицию курьера на мотоцикле или скутере. Обязанности включают в себя выполнение доставки согласно маршруту, при этом не требуется работа с кассой или сбор заказов. Работник может выбирать график работы по своему усмотрению: полный рабочий день или свободный график с возможностью изменения по ходу работы. Опыт работы не обязателен. Работодатель предлагает доход в среднем за смену 5100 рублей без учета чаевых. Также предоставляются скидочные карты на топливо и другие бонусы в зависимости от выбранного формата работы.