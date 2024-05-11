Продажи некитайских автомобилей резко упали в России

Иномарки, произведенные в Европе, США, Южной Корее и Японии, больше не входят в топ-50 популярных моделей в России, они перестали играть значимую роль на отечественном рынке. Такие данные по состоянию на апрель 2024 года приводит портал 74.ru со ссылкой на «Автостат».

Самой популярной некитайской иномаркой в апреле стал Hyundai Tucson, занявший 57-е место. Далее следуют Toyota Camry (58), Kia Sportage (59), BMW X5 (61), Lexus RX (62), Toyota RAV4 (64). Лучшей американской моделью стала Chevrolet Monza, оказавшаяся на 79-м месте.

При поставках данных авто используется схема параллельного импорта, доля которого с марта по апрель сократилась с 11 до 8%. Оставшиеся 92% рынка заняли российские и китайские машины.

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Аналитики отмечают, что апрель 2024 года стал месяцем, который подвел итог «транзитному периоду» российского авторынка.

За два минувших года из России ушли все концерны из «недружественных стран», данный импорт перестал играть значимую роль для рынка. Упало и местное производство иномарок.

При этом общая доля импорта в РФ возросла за счет поставок из КНР. Главными игроками стали АВТОВАЗ и китайские концерны Great Wall, Chery, Geely, Changan.