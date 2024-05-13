Внедорожник Toyota Land Cruiser 70 вновь предлагается в РФ от 5,9 млн рублей

"Частники" привезли в Россию новые Toyota Land Cruiser 70. Цены на неубиваемый внедорожник на одном из классифайдов стартуют от 5 890 000 рублей.

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Так, за такую стоимостью трехдверный автомобиль продают в Новосибирске. Отмечается, что машина "абсолютно новая и еще в пленке". При необходимости ее можно автовозом доставить в любой регион страны.

В Новосибирске есть еще два аналогичных внедорожника с тремя дверьми, но на 100 тысяч рублей дороже - за 5 999 000 рублей, сообщают "Автоновости дня". А вот длинный пятидверный Land Cruiser 70 доступен под заказ во Владивостоке, где его оценили в 6 388 000 рублей. При этом пикап за 6 458 000 рублей также можно заказать в столице Приморья.

Куда дороже пятидверные внедорожники предлагают в Москве (от 9 200 000 рублей) и Иркутске (от 9 300 000 рублей).

Land Cruiser 70, выпускаемый в Японии аж с 1984 года, не только остался на конвейере, но и был обновлен в прошлом году. Автомобиль получил четырехцилиндровый турбодизель объемом 2,8 литра. Мотор выдает 204 л.с. и 500 Нм. И этот дизель агрегатируется с шестиступенчатым "автоматом": внедорожник снова обрел автоматическую трансмиссию после почти двадцатилетнего перерыва.

Также в строю останется и старый турбодизель V8 4,5 литра (205 л.с., 430 Нм) в паре с пятиступенчатой "механикой". Тип привода остался прежним - жестко подключаемый полный.