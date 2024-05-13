Liberty Walk сделала обвес для Toyota Land Cruiser 300 по цене самого внедорожника

Японское ателье Liberty Walk, которое известно своими эпатажными аэродинамическими обвесами для различных моделей автомобилей, анонсировало новый проект. На сей раз тюнеры из Страны восходящего солнца обратили внимание на полноразмерный внедорожник Toyota Land Cruiser 300. Машина традиционно для Liberty Walk никаких технических доработок не получила, зато обзавелась весьма радикально переработанным экстерьером. Правда, обвес обойдётся по цене как ещё один Land Cruiser 300.

© Motor.ru

В комплект обвеса входят новый передний бампер, накладки на колёсные арки, крупный спойлер, новый задний бампер с имитацией диффузора, фирменный капот и изменённая решётка радиатора. Дополняют облик модели новые колёса, доступные в 22 или 24 дюймах.

Новый комплект Liberty Walk предложен в нескольких вариантах. За детали из пластика, армированного стекловолокном, нужно заплатить более 13 000 долларов, а элементы из армированного углеродным волокном пластика стоят уже почти 20 000 долларов.

© Liberty Walk

© Liberty Walk

Детали обвеса можно покупать по отдельности, но тот, кто выберет набор целиком в сочетании с комплектом 24-дюймовых дисков, вынужден будет выложить почти 35 000 долларов — это выше стоимости Toyota Land Cruiser 300 на рынке Японии.